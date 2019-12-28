Минниханов призвал прокуратуру перепроверить все справки призывников от врачей

Накануне президент РТ провел совещание, где ему доложили об итогах осеннего призыва. Объем по призыву в Татарстане выполнен в полном объеме, однако зафиксированы случаи оформления фиктивных справок.

Рустама Минниханова проинформировали, что имеют место факты уклонения от призыва. В частности, зафиксированы случаи оформления фиктивных справок. Президент призвал прокуратуру провести масштабную проверку по всем случаям освобождения от воинской службы, посмотреть, на каком основании были приняты такие решения, передает пресс-служба президента РТ.

Проверка пройдет в течение месяца. Ее результаты будут озвучены публично.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в российской армии снизилась потребность в солдатах-срочниках из-за увеличения технически сложных вооружений.