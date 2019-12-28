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Минниханов призвал прокуратуру перепроверить все справки призывников от врачей

10:29, 28.12.2019 1
Минниханов призвал прокуратуру перепроверить все справки призывников от врачей
Фото: realnoevremya.ru

Накануне президент РТ провел совещание, где ему доложили об итогах осеннего призыва. Объем по призыву в Татарстане выполнен в полном объеме, однако зафиксированы случаи оформления фиктивных справок.

Рустама Минниханова проинформировали, что имеют место факты уклонения от призыва. В частности, зафиксированы случаи оформления фиктивных справок. Президент призвал прокуратуру провести масштабную проверку по всем случаям освобождения от воинской службы, посмотреть, на каком основании были приняты такие решения, передает пресс-служба президента РТ.

Проверка пройдет в течение месяца. Ее результаты будут озвучены публично.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в российской армии снизилась потребность в солдатах-срочниках из-за увеличения технически сложных вооружений.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:50
    Пусть заодно проверяют тех, у кого состояние здоровья так себе, а их отправляют служить
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