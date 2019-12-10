Итоги дня: смерть Лужкова, мировая туристическая премия в Казани, штрафы за продажу снюса в Татарстане

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 10 декабря.

Сегодня ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрии Лужков. Скончался экс-чиновник в Мюнхене. Он занимал должность мэра Москвы до 2010 года. Всего Лужков возглавлял столицу 18 лет. Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал, как Юрий Лужков обратился к нему за помощью. Бывший градоначальник российской столицы попросил Татарстан помочь Черноморскому флоту. Он отметил, что Лужков достойно прославлял российскую столицу, успешно работал в нефтехимической отрасли. Соболезнования в связи с его смертью выразил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сегодня на пресс-конференции основатель конкурса World Travel Awards Грэм Кук и председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов рассказали о возможности проведения в Казани церемонии вручения мировой туристической премии. Ориентировочно церемония пройдет в конце октября 2020 года. На данный момент для проведения рассматривается несколько площадок.

В Татарстане разработан законопроект, который запрещает продажу никотиносодержащей продукции и электронных сигарет несовершеннолетним. За нарушение запрета предусмотрены штрафы до 150 тыс. рублей. Согласно законопроекту, за продажу такой продукции лицам, не достигшим 18 лет, гражданам грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическим — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Духовное управление мусульман опубликовало календарь мусульманских праздников в 2020 году. Согласно ему, начало священного для мусульман месяца Рамадан выпадает на 24 апреля. Таким образом, в Татарстане Ураза-байрам отметят в воскресенье, 24 мая. Курбан-байрам выпадает на пятницу, 31 июля.

Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 62-м году жизни. Певица ушли из жизни 9 декабря.



Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова объяснила, что объявлять последний день года выходным нецелесообразно с экономической и практической точки зрения. Однако подчеркивается, что решение будет принято исходя из мнения большинства граждан.



Сегодня в Минтрансе РТ за закрытыми дверями состоялось обсуждение оплаты компенсации за перевозку льготников. На назначенную встречу не пустили половину членов Ассоциации АТП РТ, в том числе председателя объединения Сергея Темлякова. Позже стало известно, что балансовая комиссия признала убытки перевозчиков, но конкретное решение на совещании так и не было принято. Позже министр транспорта Ленар Сафин дал поручение заместителям подготовить обращение в Госкомитет РТ по тарифам по вопросу пересмотра установленной стоимости перевозки пассажиров в Казани.

