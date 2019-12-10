ДУМ РТ определило даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама
Духовное управление мусульман опубликовало календарь мусульманских праздников в 2020 году. Согласно ему, начало священного для мусульман месяца Рамадан выпадает на 24 апреля.
Таким образом, в Татарстане Ураза-байрам отметят в воскресенье, 24 мая. Курбан-байрам выпадает на пятницу, 31 июля, обозначается на сайте ДУМ РТ.
Ранее ДУМ РТ презентовало перевод смыслов Корана на русском языке членам ГСВ.Общество Татарстан
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