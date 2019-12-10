Власти Татарстана предложили штрафовать до 150 тыс. рублей за продажу снюсов несовершеннолетним

В Татарстане разработан законопроект, который запрещает продажу никотиносодержащей продукции и электронных сигарет несовершеннолетним. За нарушение запрета предусмотрены штрафы до 150 тыс. рублей.

Согласно законопроекту, за продажу такой продукции лицам, не достигшим 18 лет, гражданам грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическим — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Новым документом также определяются понятия «бестабачная никотиносодержащая продукция» и «электронная система доставки никотина».

Новые изменения планируется внести в Кодекс РТ об административных правонарушениях, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента законопроект о запрете торговли сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.