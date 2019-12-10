Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Президент Татарстана выразил соболезнования Елене Батуриной в связи с кончиной ее супруга, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

«Из жизни ушел сильный, трудолюбивый человек, опытный политик и крупный руководитель, имя которого навсегда вписано в летопись обновленной России. С именем Юрия Лужкова неразрывно связана история Москвы, которой он руководил более полутора десятилетий, в том числе в самые сложные переходные 90-е годы», — говорится в телеграмме.

По словам Минниханова, активная общественно-политическая деятельность Лужкова, а также вклад, внесенный в развитие российской столицы и в целом экономики страны, снискали ему заслуженно широкое признание.

«Юрий Михайлович прожил насыщенную, содержательную жизнь и останется в памяти всех, кто его знал, достойным примером высокой гражданственности, завидной работоспособности и стремления неустанно созидать во благо Отечества. Разделяю с Вами боль этой тяжелой утраты, скорблю», — заключил президент РТ.