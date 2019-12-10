Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

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Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 62-м году жизни.

По словам менеджера группы Мари Димберг, певица ушли из жизни 9 декабря, передает «Интерфакс».

В 2002 году у Фредрикссон обнаружили опухоль мозга, ей сделали операцию, за которой последовал долгий период реабилитации. После этого она вернулась к работе, однако в 2016 году, после совета врачей прекратить гастроли, Roxette отменили турне в честь 3-летия группы.