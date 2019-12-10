В казанском Кремле рассказали, почему 31 декабря не планируют сделать выходным

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова объяснила, что объявлять последний день года выходным нецелесообразно с экономической и практической точки зрения.

Галимова сообщила, что вопрос введения дополнительного выходного не обсуждался. Однако подчеркивается, что решение будет принято исходя из мнения большинства граждан.

«Татарстан — один из экономических и промышленных центров страны. На предприятиях задействованы сотни тысяч человек, обеспечивающих продукцией не только Татарстан, но и страну, и зарубежных потребителей. Так что с экономической и практической точки зрения делать дополнительный выходной день нецелесообразно», — передает «Татар-информ» ее слова.

Ранее сообщалось, что региональные заксобрания Томской, Кировской, Псковской областей, Ставропольского края и Крыма уже приняли решение перенести на последний день года один из выходных.

