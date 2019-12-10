Шаймиев поделился воспоминаниями об экс-мэре Москвы Лужкове

Государственный Советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев поделился воспоминаниями об экс-мэре Москвы Юрие Лужкове, который ушел из жизни сегодня.

«Это патриот, верный сын России и великий труженик. Где бы ни работал, с любовью выполнял любую работу. В каждой отрасли добивался успехов. Восемнадцать лет поработал мэром Москвы. Трижды избирался. Поддержка от 70 до 80%. Такая была поддержка и любовь народа», — передает слова политика корреспондент «Реального времени».

Он отметил, что Лужков достойно прославлял российскую столицу, успешно работал в нефтехимической отрасли.

«Мы с ним дружили. Его мать из Башкирии. Он это часто вспоминал. Он любил эти края», — рассказал Шаймиев.

Госсоветник республики подчеркнул, что после ухода с поста главы Москвы Лужков оставался в стране и «продолжал пахать в буквальном смысле».

Также Шаймиев напомнил, что во главе с Лужковым была создана партия «Единая Россия». «Какие бы сложности не были, всегда понимали друг друга, поддерживали дружеские отношения. Это был крупный лидер, преданный родине», — добавил политик.

Юрий Лужков возглавил столичную администрацию при Борисе Ельцине. Он занимал должность мэра Москвы до 2010 года. Всего Лужков возглавлял столицу 18 лет.

Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года. Окончил Институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Будучи студентом, занимался комсомольской работой. С 1987 года занял пост первого зампредседателя Мосгорисполкома. Мэром столицы стал в 1992 году.