В Казани может пройти церемония вручения мировой туристической премии World Travel Awards

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Сегодня на пресс-конференции основатель конкурса World Travel Awards Грэм Кук и председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов рассказали о возможности проведения в Казани церемонии вручения мировой туристической премии.

Ориентировочно церемония пройдет в конце октября 2020 года. На данный момент для проведения рассматривается несколько площадок. По словам Сергея Иванова, данный конкурс поможет сделать Казань столицей мирового туризма.

Также Гэм Кук назвал одним из главных направлений развития туризма — это космический туризм. По его словам, это направление будущего, и над этим будет проведена работа.

Ранее Татарстан вновь стал «самым вкусным» регионом России.

