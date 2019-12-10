Ассоциацию перевозчиков Татарстана не пустили на совещание в Минтранс РТ
Сегодня в Минтрансе РТ за закрытыми дверями состоялось обсуждение оплаты компенсации за перевозку льготников. На назначенную встречу не пустили половину членов Ассоциации АТП РТ, в том числе председателя объединения Сергея Темлякова.
По словам Темлякова, на пороге в ведомство им указали на дверь. На совещание балансовой комиссии попали только пять директоров предприятий.
«Охрана сказала, что им поступила команда пускать строго по списку. Охрана и перевозчики пытались через секретаря приемной министра Ленара Сафина решить вопрос, но безрезультатно. Перевозчикам указали на дверь.
Глава ассоциации АТП по РТ недоумевает: по какому принципу приглашали на балансовую комиссию? Ведь вчера все перевозчики получили официальное приглашение явиться в ведомство к 10 утра.
Ранее перевозчики надеялись, что сегодня будет принято окончательное решение, будет ли повышаться цена на проезд или власти изменят компенсацию за перевозку льготников.Общество Татарстан
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