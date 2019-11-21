Итоги дня: обыски в ПСО «Казань», медосмотр для водителей, Минобороны судится с казанской компанией

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 21 ноября.



Следком провел обыски в ПСО «Казань» в связи с делом о хищениях при строительстве космодрома Восточный. Власти Татарстана комментировать эту информацию не стали. В компании же сообщили, что следователей интересовали данные о первом этапе строительства, когда ПСО еще не привлекалось на объект.



Во многих городах России накануне заметили очереди в наркологических и психиатрических диспансерах. Причиной стало изменение порядка прохождения медосмотра для водителей. В Нижнекамске за сутки наркодиспансер посетили около 300 человек. В Казани в очереди умер мужчина. По данным Минздрава РТ, пожилой мужчина скончался от тромбоэмболии легочной артерии.

В результате федеральный Минздрав решил отложить введение нового порядка прохождения медосмотра. Владимир Путин раскритиковал это нововведение, поскольку справка от нарколога теперь будет стоить около 5 тысяч рублей.



Минобороны РФ судится с казанским ОКБ, разработавшим беспилотник «Альтаир». Ведомство намерено отсудить 643,8 млн рублей.



В Татарстане студенты смогут получить транспортные гранты, на эти цели будет выделено 60 млн рублей. О начале конкурса на получение такого гранта объявило Минмолодежи РТ.



Президент Татарстана Рустам Минниханов отправится в Узбекистан в понедельник. Он примет участие в запуске предприятия КАМАЗа.