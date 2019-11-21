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Минобороны РФ судится с казанским ОКБ, разработавшим беспилотник «Альтаир»

10:06, 21.11.2019
Минобороны РФ судится с казанским ОКБ, разработавшим беспилотник «Альтаир»
Фото: militaryrussia.ru

Министерство обороны РФ направило в суд иск к казанскому АО НПО «Опытно-конструкторское бюро имени Симонова». Ведомство намерено отсудить 643,8 млн рублей.

Судя по информации Арбитражного суда Москвы, иск поступил 14 ноября. Пока в обработку его не приняли. Какие именно претензии имеет ведомство к предприятию, в картотеке не указано.

Отметим, что предприятие выполняло заказ на разработку беспилотника «Альтиус» («Альтаир»). Первый опытный образец начал летные испытания еще в 2016 году, но тогда они были приостановлены. В июле 2019 года в Верховном суде Татарстана судили директора ОКБ имени Симонова, обвиняемого в аферах с оборонными контрактами на разработку беспилотников «Альтаир» и «Зеница». В августе этого года Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета беспилотника «Альтиус-У».

Справка

Суть обвинений гендиректора и главного инженера АО «НПО «ОКБ имени Симонова» Александра Гомзина в мошенничестве:

  • Эпизод 1 с ущербом 91,3 млн рублей охватывает период с октября 2011 года по декабрь 2012 года. По версии следствия, деньги ушли по фиктивным договорам с ООО «Милтек» на выполнение составных частей НИОКР.
  • Эпизод 2 на 12,2 млн рублей в те же сроки касается вывода денег по липовому, как считают силовики, договору с ООО «Спутник» на разработку «экспериментальных версий программного обеспечения пилотажно-навигационного комплекса с беспилотным летательным аппаратом и двигателем TJ-100S», которые скопировали с другого беспилотника.
  • Эпизод 3 на 390,8 млн рублей вырос из агентского договора с тем же «Милтеком» в 2012—2013 годах. По данным следствия, деньги Минобороны через эту фирму были переведены на счета зарубежных компаний.

Общество Татарстан
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