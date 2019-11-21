Минобороны РФ судится с казанским ОКБ, разработавшим беспилотник «Альтаир»

Министерство обороны РФ направило в суд иск к казанскому АО НПО «Опытно-конструкторское бюро имени Симонова». Ведомство намерено отсудить 643,8 млн рублей.

Судя по информации Арбитражного суда Москвы, иск поступил 14 ноября. Пока в обработку его не приняли. Какие именно претензии имеет ведомство к предприятию, в картотеке не указано.

Отметим, что предприятие выполняло заказ на разработку беспилотника «Альтиус» («Альтаир»). Первый опытный образец начал летные испытания еще в 2016 году, но тогда они были приостановлены. В июле 2019 года в Верховном суде Татарстана судили директора ОКБ имени Симонова, обвиняемого в аферах с оборонными контрактами на разработку беспилотников «Альтаир» и «Зеница». В августе этого года Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета беспилотника «Альтиус-У».