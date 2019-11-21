Президент Минниханов откроет новую линию КАМАЗа в Узбекистане

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправится в Узбекистан в понедельник, сообщила на брифинге официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

Во вторник глава республики примет участие в форуме «Татарстан — Узбекистан», где обсудит с узбекскими коллегами поставки вертолетов, сельхозтехники, бытовой химии, нефтепродуктов, автомобильных шин, продукции халяль, а также участие татарстанских компаний в строительстве и модернизации объектов электро- и гидроэнергетики. В то же время республика заинтересована в продукции легкой промышленности и сельского хозяйства из Узбекистана.

Президент РТ также встретится с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Они уточнят детали взаимодействия с казанским технополисом «Химград» по созданию индустриального парка в Ташкентской области, а также поднимут вопрос инновационных образовательных технологий и модернизации системы здравоохранения Узбекистана с участием медицинской компании из Татарстана. Глава Татарстана осмотрит Ташкентский завод сельхозтехники, который специализируется на выпуске тракторов, прицепов, хлопкоуборочных машин.

Год назад КАМАЗ и UzAutoTrailer подписали соглашение о производстве наиболее востребованных моделей грузовика на рынке. Узбекский партнер построил корпус площадью более 7 тыс. кв. метров, организовал новую производственную линию проектной мощности до 3 тыс. единиц в год в две смены, а также участок сборки и установки газобаллонного оборудования на шасси КАМАЗ. На предприятии открыли 30 рабочих мест. Пилотная сборка началась 5 ноября. Во вторник Рустам Минниханов примет участие в официальном открытии новой линии. Кроме того, компании подпишут соглашение о создании предприятия по лизингу.

Узбекистан — одна из первых республик, где появилось представительства РТ, в июле 1992 года. В этом году в Казани открылось генконсульство Узбекистана. Товарооборот между республиками в прошлом году составил $146 млн. Этот показатель вырос за 9 месяцев на 57% и уже достиг $141 миллиона.

В составе делегации будут представители татарстанских компаний: «Татнефть», «Эйдос», «Татспиртпром». «Татнефть» месяц назад запустила первую многотопливную АЗС в Узбекистане.

В Самарканде Рустам Минниханов встретится с представителями татарских общественных организаций. В Узбекистане проживает одна из крупнейших зарубежных диаспор татар, которые составляют 1% населения страны, 300 тыс. человек. В 1990-х годах в Ташкенте создали татарский общественный, культурно-просветительский центр, при нем действуют совет старейшин и совет татарской молодежи, татарские народные ансамбли. Кроме него в регионах Узбекистана функционируют еще восемь татарских общественных объединений. Представительство РТ в Узбекистане привлекает соотечественников для получения высшего образования. В вузах Татарстана обучаются около 4 тыс. студентов этой страны.