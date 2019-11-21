«За сутки к нам пришли более 300 человек»: в нижнекамском наркодиспансере рассказали о небывалом ажиотаже

В Нижнекамском наркодиспансере рассказали об ажиотаже после сообщении о том, что с 22 ноября изменится порядок прохождения медосмотра для получения водительских прав.

«Из-за той информации, что появилась в соцсетях, у нас ажиотаж в течение трех дней, только за прошедшие сутки к нам пришли более 300 человек. Из-за повышения стоимости медосмотра переживают даже те, кто проходит обследование при трудоустройстве. Задействованы все сотрудники, стараемся пропустить всех», — рассказала заведующая поликлиникой наркодиспансера Людмила Львова.

Она также рассказала, что в настоящее время производится калькуляция и закупается оборудование. Точная стоимость медосмотра станет известна после полных расчетов. По ее словам, ориентировочно это случится в январе 2020 года. А пока водители проходят медосмотр по старым правилам и по старой цене, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее «Реальное время» сообщало, что во многих российских городах выстроились очереди из-за слухов о росте стоимости справок от нарколога и психиатра.

