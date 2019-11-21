Студентам в Татарстане выделят 60 млн рублей на транспортные гранты

Фото: пресс-служба Минмолодежи Татарстана

В Татарстане студенты смогут получить транспортные гранты, на эти цели будет выделено 60 млн рублей. О начале конкурсе на получение такого гранта объявило Минмолодежи Татарстана.

Впервые с этого года в конкурсе появилась новая категория — нуждающиеся студенты, чей среднедушевой семейный доход не превышает 20 тыс. рублей. Они получат транспортный грант в первую очередь, как меру социальной поддержки от государства.

Так, с этого года в малых городах с низкой стоимостью проезда ежемесячная выплата студентам составит 800 рублей, в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге — 1000 рублей, а в Казани — 1100 рублей.

Отмечается, что помимо нуждающихся студентов на получение гранта могут рассчитывать студенты без академической задолженности, в том числе и иностранные.

Чтобы получить грант на проезд, студент должен подать заявку и приложить комплект документов и справок. Они принимаются до 6 декабря в вузах и ссузах Татарстана. На местах будут сформированы комиссии, которым предстоит выбрать победителей.

В прошлом году грант на проезд получили 5,7 тыс. студентов, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане расширили перечень льготных междугородних автобусов для студентов.