СМИ: в Казани умер мужчина в очереди за справкой от нарколога
В Республиканском наркологическом диспансере сегодня утром умер мужчина. Он стоял в очереди на получение справки от нарколога для водительских прав.
Пожилой мужчина якобы хотел подойти ближе, но оступился и упал. Очевидцы вызвали скорую, однако она не приехала сразу. У врача, подоспевшего на помощь, был глицин и манометр, передает телеканал «Татарстан-24».
Подробности происшествия выясняются.
В пресс-службе Минздрава РТ «Реальному времени» не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.
Ранее в нижнекамском наркодиспансере рассказали об ажиотаже после сообщений о том, что с 22 ноября изменится порядок прохождения медосмотра для получения водительских прав. По словам заведующей поликлиникой Людмилы Львовой, за прошедшие сутки в наркодиспансер пришли более 300 человек.
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