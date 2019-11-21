СМИ: в Казани умер мужчина в очереди за справкой от нарколога

В Республиканском наркологическом диспансере сегодня утром умер мужчина. Он стоял в очереди на получение справки от нарколога для водительских прав.

Пожилой мужчина якобы хотел подойти ближе, но оступился и упал. Очевидцы вызвали скорую, однако она не приехала сразу. У врача, подоспевшего на помощь, был глицин и манометр, передает телеканал «Татарстан-24».

Подробности происшествия выясняются.

В пресс-службе Минздрава РТ «Реальному времени» не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.

Ранее в нижнекамском наркодиспансере рассказали об ажиотаже после сообщений о том, что с 22 ноября изменится порядок прохождения медосмотра для получения водительских прав. По словам заведующей поликлиникой Людмилы Львовой, за прошедшие сутки в наркодиспансер пришли более 300 человек.

