В ПСО «Казань» прокомментировали обыски на предприятии

Уголовные дела по факту хищении на космодроме Восточный относятся к этапу строительства первой очереди.

«Проводится проверка в рамках расследования уголовных дел о хищениях на космодроме при строительства первой очереди, возбужденных Следственным комитетом», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ПСО «Казань».

Напомним, в офисе ПСО «Казань» были проведены обыски и изъятие документации. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Это связано с хищениями при строительстве космодрома Восточный. 250 млн рублей были выведены при строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара», подрядчиком которого является ПСО «Казань». Подозреваемых пока нет, проводится проверка.

