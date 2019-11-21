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Казанский Кремль прокомментировал обыски в ПСО «Казань»

10:29, 21.11.2019 1
Казанский Кремль прокомментировал обыски в ПСО «Казань»
Фото: realnoevremya.ru

Заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала обыски в ПСО «Казань».

«Как мы можем это прокомментировать? Лучше обратиться туда, где проходили обыски. Это негосударственная структура», — ответила она.

Напомним, в офисе ПСО «Казань» были проведены обыски и изъятие документации. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Это связано с хищениями при строительстве космодрома «Восточный». 250 млн рублей были выведены при строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара», подрядчиком которого является ПСО «Казань». По данным следователей, по подложным документам вывели не менее 556,4 млн рублей. Подозреваемых пока нет, проводится проверка.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:55
    Это вам не дороги строить, где документы подписывают не глядя.
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