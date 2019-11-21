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СМИ: следователи вскрыли новые факты хищения на космодроме «Восточный» — в ПСО «Казань» прошли обыски

07:27, 21.11.2019 1
СМИ: следователи вскрыли новые факты хищения на космодроме «Восточный» — в ПСО «Казань» прошли обыски
Фото: kremlin.ru

Следственный комитет России выявил новые факты хищения при строительстве космодрома «Восточный». 250 млн рублей были выведены при строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара», подрядчиком которого является ПСО «Казань». Об этом сообщает «Коммерсант»

По данным издания, в офисе ПСО «Казань» были проведены обыски и изъятие документации. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту мошенничества в особо крупном размере. По данным следователей, по подложным документам вывели не менее 556,4 млн рублей.

Пока подозреваемых в деле нет. Проводится проверка.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что не удалось навести порядок на строительстве космодрома «Восточный». По факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома «Восточный» осудили 58 человек.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Serhio Olodov 07:39
    Тем не менее ПСО похвалили за то, что они не отстают от графика проведения СМРабот. Новость мне кажется не совсем достоверна.
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