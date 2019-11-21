«Это чушь какая-то»: Путин раскритиковал новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин раскритиковал попытки ввести новый порядок медосмотра водителей.

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят <...> 5 тыс. если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», — заявил он.

Путин отметил важность дополнительных обследований, связанных с употреблением наркотиков, поскольку от этого зависит безопасность миллионов людей на дорогах, однако глава государства подчеркнул, что данные нововведения нужно водить поэтапно, «с умом», передает ТАСС.

Напомним, во многих российских городах выстроились очереди из-за слухов о росте стоимости справок от нарколога и психиатра. В Казани пожилой мужчина умер, стоя в очереди за справкой от нарколога.

Позже Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра водителей, в котором предусматривается сдача анализов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю, нововведение должно было вступить в силу 22 ноября.

