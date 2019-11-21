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Минздрав Татарстана подтвердил смерть мужчины в очереди за справкой

16:06, 21.11.2019
Минздрав Татарстана подтвердил смерть мужчины в очереди за справкой
Фото: realnoevremya.ru

Министерство здравоохранения Татарстана подтвердило смерть пожилого мужчины в очереди за справкой от нарколога.

По словам первого замминистра здравоохранения РТ Альмира Абашева, инцидент произошел в полдень в одном из филиалов республиканского наркодиспансера. Мужчина был 1946 года рождения.

Уточняется, что пенсионера спасти не удалось, реанимационные мероприятия проводились. Предположительно, мужчина скончался от тромбоэмболии легочной артерии, точную причину предстоит установить в ходе судмедэкспертизы.

Напомним, сегодня в СМИ и в соцсетях появилась информация о том, что в республиканском наркологическом диспансере утром умер мужчина. Пожилой мужчина якобы хотел подойти ближе, но оступился и упал. Очевидцы вызвали скорую, однако она не приехала сразу. У врача, подоспевшего на помощь, был глицин и манометр.

ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан
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