Минздрав Татарстана подтвердил смерть мужчины в очереди за справкой

Министерство здравоохранения Татарстана подтвердило смерть пожилого мужчины в очереди за справкой от нарколога.

По словам первого замминистра здравоохранения РТ Альмира Абашева, инцидент произошел в полдень в одном из филиалов республиканского наркодиспансера. Мужчина был 1946 года рождения.

Уточняется, что пенсионера спасти не удалось, реанимационные мероприятия проводились. Предположительно, мужчина скончался от тромбоэмболии легочной артерии, точную причину предстоит установить в ходе судмедэкспертизы.



Напомним, сегодня в СМИ и в соцсетях появилась информация о том, что в республиканском наркологическом диспансере утром умер мужчина. Пожилой мужчина якобы хотел подойти ближе, но оступился и упал. Очевидцы вызвали скорую, однако она не приехала сразу. У врача, подоспевшего на помощь, был глицин и манометр.

