Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра водителей

Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра водителей, в котором предусматривается сдача анализов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю. Нововведение должно было вступить в силу 22 ноября.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию», — сообщил в своем telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Он уточнил, что будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для медосвидетельствования.

Помимо этого, президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о росте стоимости справок для ГИБДД, пишет ТАСС.

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят <...> 5 тыс. если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», — заявил он.

Ранее сообщалось, что во многих российских городах выстроились очереди из-за слухов о росте стоимости справок от нарколога и психиатра. В Казани пожилой мужчина умер, стоя в очереди за правкой от нарколога.

