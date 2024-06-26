Алексей Мишин: «Тренер говорил — выиграешь Олимпиаду и с тобой захотят познакомиться»

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе — о личных достижениях, развитии спорта, корэш и других видах борьбы

Чемпионат мира в селе Мингер . Фото: realnoevremya.ru

Одной из самых звездных делегаций на Играх стран БРИКС была спортивная команда гостей соревнований по борьбе корэш. Борцы, пловцы, руководство федерации давно собирают вокруг себя не просто чемпионов, а людей — энергичных и легких на подъем. Поэтому интервью «Реального времени» с олимпийским чемпионом Афин по классической борьбе Алексеем Мишиным на трибунах во время этих состязаний вышло спонтанным, но оттого не менее интересным.

«На борьбе корэш снова окунулся в знакомые мне переживания»

— Алексей, у вас за спиной огромное количество борцовских стартов самого высокого уровня, ранее, как участника, а теперь, как заинтересованного болельщика. Хотелось бы услышать ваши впечатления от Игр стран БРИКС.

— Впечатления хорошие и разнообразные. Посудите сами, мы вчера поначалу были на греко-римской борьбе, родном виде спорта, потом поехали на художественную гимнастику, тоже нам близкую, позже объясню почему. Доселе на «художке» ни разу не был. Увидел, наконец-то, как Ирина Александровна Винер настраивает своих девочек на выступления, а также Алину Кабаеву в новом для нее качестве тренера. Потом меня «затащили» на фехтование, которое проходило в Центре волейбола (бывшая супруга Мишина — фехтовальщица).

Все посмотрел и резюмирую, что борьба — самый зрелищный вид спорта, пусть это не прозвучит никому в обиду. Поэтому я, находясь на борьбе корэш, снова окунулся в знакомые мне переживания, с участием борцов большого количества стран. Могу сказать всем болельщикам — приходите на борьбу!

— Я уточню: вы сказали про первое посещение художественной гимнастики. Это имеется в виду Казань?

— Нет, за всю жизнь.

— Вы же стали олимпийским чемпионом в Афинах, неужели не сходили потом на золотое выступление Алины Кабаевой и не увидели спортивной трагедии Ирины Чащиной?

— Нет, нас после завершения спортивной программы погрузили на самолет и вернули на родину. Вообще, борцы, что вольники, что греко-римляне — это заложники олимпийского расписания. Нет, наверное, другого вида спорта у нас в стране, чьи представители чаще других становятся знаменосцами (дважды Николай Балбошин, Александр Медведь, Иван Ярыгин и Александр Карелин в составе сборной СССР и потом дважды в сборной России), но не попадают на церемонии открытия и закрытия Олимпиад. Наша задача: приехать, завоевать награды и по домам. В этом есть своя логика. Пребывать шесть дней в Олимпийской деревне, после парада открытия, в ситуации, когда ты должен и тренироваться, и контролировать свой вес — это очень сложно.

Джаудат Миннахметов надевает тюбетейку Алексею Мишину. realnoevremya.ru

«Для меня счастьем было попасть на мероприятия простым зрителем»

— Теперь я понял, почему знаменосцами у нас выступали только борцы абсолютной категории, которым нет нужды контролировать вес. Может только в олимпийской Москве было по другому.

— Ну, а по завершении, необходимо освобождать свои места в Олимпийской деревне представителям других видов спорта. Поэтому для меня счастьем было попасть на мероприятия простым зрителем, и я с удовольствием готов продолжать это дело, поскольку нам обещали и борьбу на поясах, и бокс, и чемпионат мира в Мингере.

— У вас в карьере только одна Олимпиада в Афинах, зато победная. Почему не участвовали в Сиднее?

— Я отбирался на олимпийские старты, можно сказать, что одной ногой был на трапе самолета, улетающего в Сидней, но перед этим нам устроили прикидку, где я боролся с моим товарищем Мурадом Кардановым, судьи отдали ему победу, он поехал в Австралию и стал чемпионом и там.

— Олимпиады в Сиднее и Афинах имеют огромную разницу в проведении, поскольку, после теракта 8 сентября 2001 года была в разы повышена система безопасности, и мы начали приближаться к проводимым поныне стандартам прохода в спорткомплексы через металлоискатели.

— Я вам больше скажу, в 2001 году должен был состоятся первый в истории объединенный чемпионат мира по борьбе, когда в одной стране в течение недели разыгрывались бы медали по вольной, греко-римской и женской борьбе. По планам это был Нью-Йорк, где я ни разу не был, волнуюсь, готовлюсь к старту, но за три дня до нашего вылета случился теракт. Все в неведении, будет чемпионат, не будет, американцы обещают, что проведут, но через два дня дают заднюю. Мы же на низком старте, некоторые по восемь килограммов успевают согнать,

В итоге чемпионат мира откладывают, а затем и вовсе переносят, разбивая его по разным странам: вольников в Болгарию, нас в Грецию, в декабре. И там я проиграл в финале Ара Абрахамяну, защищавшему цвета сборной Швеции.

Алексей Мишин на награждении с Маратом Ахметовым . realnoevremya.ru

«В этом году ровно 20 лет, как стал олимпийским чемпионом»

— Как я с вопросом-то угадал, такие воспоминания это вызвало.

— Знаете, я хочу вам про другие воспоминания сказать, которым в этом году исполнилось ровно 20 лет. Это 25 августа, когда Алексей Мишин стал олимпийским чемпионом. Запомните все: 25 августа (смеется).

— Знаете, у меня есть несколько знакомых, которые эту дату не забудут. Это и президент БК «УНИКС» Евгений Богачев, и бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, и министр спорта Владимир Леонов — все родились в этот день, когда вы стали олимпийским чемпионом.

— Не забудьте поздравить меня с тем, что внес частичку своего труда в историю олимпийского движения России, прославив свой регион — Мордовию, и свой небольшой родной город Рузаевку. Помимо этого Олимпиада мне запомнилась тем, что воочию увидел множество спортсменов, о существовании которых ранее только прочитать мог и увидеть по телевизору. На Олимпиаде или уже после нее фотографировался с Алиной Кабаевой, Машей Киселевой, Катей Гамовой.

— Пока одних девушек перечислили.

— Штангисты были в числе тех, с кем фотографировался и легендарный бегун Юра Борзаковский, который своим чемпионским финишем поразил буквально всех. С боксерами Олегом Саитовым, Лешей Тищенко, Сашей Поветкиным, который сейчас здесь в Казани посол Игр стран БРИКС, а тогда мы с ними были в качестве одноклубников защищая цвета спортклуба «Витязь» из Подольска.

Познакомились с дзюдоистами Теей Донгузашвили и Димой Носовым, помните его победный поединок за бронзу, который он проводил со сломанным носом. Болел за моего земляка — ходока Дениса Нижегородова из мордовского села Александровка, который стал вице-чемпионом на 50 километрах, почти теряя сознание на финише от теплового удара. До этого я думал, как бы мне со многими из перечисленных познакомиться, а тренер говорил: «Вот выиграешь Олимпиаду, и с тобой тоже захотят познакомиться, пообщаться». Так и случилось, после моей победы Алина Кабаева подходила поздравлять, и я тогда подумал: «Неужели и она смотрела мои поединки. Так приятно!».



VIP-гости во время исполнения национального гимна. realnoevremya.ru

«Я из Рузаевки, где обитало порядка 40 тысяч жителей»

— Олимпиаду в Афинах называют последней из тех, в которой участвовали еще воспитанники советского спорта. Им на смену пришли воспитанники российского спорта.

— Ну, не знаю, как вот меня оценивать, если я 1979 года, родился в СССР.

— Был Кубок вызова по хоккею, первый и единственный турнир, где сборная СССР играла со сборной НХЛ, победив со счетом 2:1. В Мордовии хоккея не было, был только футбол в Саранске — малоизвестная тогда «Светотехника».



— Да, по-моему и ее не было на момент моего рождения. Потом возродилась. Но это же столица республики Саранск, а я из Рузаевки, где порядка 40 тысяч жителей. Стратегическая важность города состоит в том, что это самый большой железнодорожный узел после Самары. В годы Великой Отечественной мы стали направлением, откуда с Урала и Сибири в центр страны шли эшелоны со всем необходимым, плюс все необходимое на фронт. Мы сильно раздражали немецкое правительство, и, чтобы уберечь наш город от бомбежек, картографы «перенесли» его на картах на несколько километров.

Из спорта были только баскетбол и футбол, бокс и борьба, плюс тяжелая атлетика. Выбор борьбы произошел почти случайно. В школе девочку дернул за косичку, пришел ее отец, но итогом нашего разговора было то, что он отвел меня в секцию борьбы. Оказалось, что он сам был руководителем нашего института в Рузаевке, при котором отыскалась эта самая секция. Пошли мы туда большим коллективом одноклассников, на выходе остался один только я. К этому времени я прошел секции по некоторым из этих видов спорта, со временем поняв, что не успеваю все охватить, и тогда еще мой тренер по борьбе Юрий Михайлович Кузин начал анализировать мои увлечения. Бокс, говорит, вид спорта опасный тем, что бьют по голове. Для баскетбола ты маленький, футбола у нас не то, что в Мордовии, в стране нет и не предвидится. И так он плавно подвел меня к занятиям борьбой, как основному виду занятий спортом.

Награждение на Играх стран БРИКС . realnoevremya.ru

«Мой тренер говорил, что я крепкий парень, из меня должен выйти толк при должной работе»

— А не пугало вас, что в борьбе есть три республики Дагестан, Северная Осетия и Чечня, каждая из которых может в одиночку формировать состав сборной России.

— Вы мне напомнили старый анекдот, когда борца спрашивают на уроке литературы — знает ли он классиков: Пушкина, Лермонтова, Толстого, Гоголя. Он отвечает, нет, это, наверное, вольники, классиков-то я всех знаю. Вот и вы назвали центры развития борьбы, но вольной, а в греко-римской, все-таки, центров развития борьбы побольше, включая Поволжье, Урал, Сибирь. Так как я пошел в отца, а он такой здоровяк, что мог здоровенную рельсу на себе утащить.

Кстати, оба моих родителя трудились на железнодорожном узле, он у нас такой, градообразующий. Простая семья, я попал на времена развала страны, когда вначале талоны на продукты, затем полуголодное время, когда я за кусок мяса готов был разорвать, затем вырвался из этой среды, заодно прославив свой город, регион.



Повторюсь, мой тренер говорил, что я крепкий парень, из меня должен выйти толк при должной работе, повторить путь земляков-мордовцев, которые уже до меня становились чемпионами Европы, призерами чемпионатов мира, только чемпионов мира и Олимпиад до меня не было. У нас было два вице-чемпиона мира, и когда еще и я на том самом чемпионате в Греции стал вторым на «мире», начали поговаривать, что на Мордовии сглаз какой-то. Поэтому я избавлял нас от сглаза, вначале став олимпийским, а в 2007 году и мировым чемпионом.

— Чемпионом стал уроженец не столицы республики.

— Ну, так-то мы недалеко от столицы, всего в 40 километрах, другое дело что и 300-тысячному Саранску не было особо чем прославиться. Но прошло время, у нас и матчи чемпионата мира состоялись, благодаря строительству нового аэропорта и стадиона, и выступлениям футбольной команды в Премьер-лиге.

Момент борьбы корэш. realnoevremya.ru

«Бороться корэш пробовал на тренировках, но чувствовал себя тяжеловато на ковре»

— Весной на этом стадионе проходил Суперкубок России по регби.

— Мы с вами были в одно время, в одном месте, поскольку я тоже был гостем матча вашей «Стрелы-Ак Барс» и пензенского «Локомотива», согласитесь, классное получилось зрелище. Отмечу, что до него мы были в Ульяновске, оттуда сели на машины, и поехали на регби, поскольку для нашей родины такие заметные спортивные мероприятия проводятся не часто.

— Вы же соседи с Татарстаном. Не пробовали себя в корэш, как знаменитый Иван Поддубный, который начинал с этого стиля борьбы ?

— Только на тренировках, но, скажу вам, чувствовал себя тяжеловато на ковре. Мы, в греко-римской, зачастую изматываем соперника, ждем, когда он устанет, чтобы в концовке накатить, тут же с самого начала поединка начинают делать броски.

