Итоги дня: последствия сильного ветра в Татарстане, заявка Казани на Суперкубок УЕФА, новое правительство Башкирии

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 октября.

Сегодня в Татарстане объявили штормовое предупреждение о сильном ветре, порывы которого достигают 25 м/с. По состоянию на 17.30 в РТ из-за этого без электричества остаются девять населенных пунктов в восьми муниципальных образованиях с населением 11,2 тыс. человек. У нескольких зданий снесло крыши, также оказались повреждены машины и деревья. После сильного ветра в Татарстан придет минусовая температура и метели.

Сегодня в мэрии Казани отчитались, как дорожники распорядились выделенными на ремонт улиц 7,2 миллиарда рублей (на миллиард больше, чем годом ранее). На каждый федеральный рубль республика добавила пять своих. Значительные средства из общей суммы ушли на строительство отрезка, который замкнет Большое Казанское кольцо. Вместе с асфальтированием дорог в столице Татарстана расширяют проезжую часть, создают парковочные карманы, уличное освещение, обустраивают тротуары и велосипедные дорожки, а также благоустраивают дворы. Подробности в материале «Реального времени».

Арбитражный суд Татарстана признал АНО «Молодежный культурно-спортивный центр «Ак Барс» банкротом. В отношении него открыто конкурсное производство сроком на три месяца.

Глава Башкирии Радий Хабиров наконец объявил состав правительства региона. И как ранее предсказывало «Реальное время», республика остается без премьера: эту должность будет занимать глава региона. Топ-менеджерами исполнительной власти республики стали бизнесмен Андрей Назаров и куратор Зауралья Илшат Тажитдинов, давно знакомые жителям республики. Получили свои кабинеты в Белом доме и новые чиновники. Эксперты, оценив состав обновленной власти, считают, что Хабиров взял курс на реализацию нацпроектов. В подробностях разбирался корреспондент «Реального времени».



Международный аэропорт «Казань» перешел на зимнее расписание, которое включает в себя новые внутренние и международные направления.

Читинский гарнизонный военный суд санкционировал арест солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае. Также в Сети появилась петиция с требованием освободить юношу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о массовом закрытии компаний, в том числе и в Татарстане, противоречат информации других ведомств, которая есть в распоряжении у Кремля.

Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году в Казани.

Охранники, а также социальные и медицинские работники имеют самый высокий уровень закредитованности в России. На 1 октября показатель долговой нагрузки (ПНД) у работников службы охраны составляет 34%, отрасли фармацевтики и медицины — 33,2%, социальной сферы — 32,8% соответственно. Также высокая степень закредитованности — 29,7% — выявлена у самозанятых.