В Татарстане без света остаются более 11 тысяч человек

По состоянию на 17.30 в Татарстане из-за сильного ветра без электричества остаются девять населенных пунктов в восьми муниципальных образованиях с населением 11,2 тыс. человек.

Всего в период с 11.00 до 17.00 отключения электроснабжения происходили в 11 муниципальных образованиях, в том числе в Казани. Под отключение попали 75 населенных пунктов и 9993 дома с населением более 26 тыс. человек, передает ГУ МЧС РФ по РТ.

На 17.30 по номеру 112 поступило более 250 сообщений (многие дублируются), связанных с последствиями сильного ветра.

Ранее сообщалось, что в период с 11.00 до 15.00 в Татарстане из-за сильного ветра остались без света более 20 тыс. человек. На 16.00 в МЧС поступило более 200 сообщений.