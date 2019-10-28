Эксперты назвали самую закредитованную профессию в России

Охранники, а также социальные и медицинские работники имеют самый высокий уровень закредитованности в России. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



На 1 октября показатель долговой нагрузки (ПНД) у работников службы охраны составляет 34%, отрасли фармацевтики и медицины — 33,2%, социальной сферы — 32,8% соответственно. Также высокая степень закредитованности — 29,7% — выявлена у самозанятых.

Меньше всего на выплаты по кредитам тратят работники сфер информационных технологий (13,6%), телекоммуникаций и связи (15,7%), а также маркетинга, рекламы и PR (20,0%).

Напомним, ранее Минфин РФ спрогнозировал падение доходов россиян из-за высокой закредитованности населения.