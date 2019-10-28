Синоптики спрогнозировали метель и температуру до -9 градусов в Татарстане

Гидрометцентр РТ сообщил о существенном ухудшении погодных условий на территории Татарстана с 29 октября по 2 ноября. Это связано с выходом на Европейскую территорию России североатлантических циклонов.

Так, 29 октября в РТ существенных осадков не ожидается. Температура ночью составит +1..-4°, днем 0..+5°. 30 октября утром и днем возможен снег, температура ночью составит -1..-6°, днем 0..+5°. 31 октября прогнозируются снег, местами сильный ветер порывами 15—18 м/с и метель. Температура ночью составит -1..-6°, днем +1..-3°.

1—2 ноября в Татарстане ожидается холодная погода, временами с небольшим снегом. Температура понизится ночью до -4..-9°, днем составит +1..-4°.

Напомним, что сегодня из-за штормового ветра порывами до 25 м/c МЧС Татарстана ввело режим повышенной готовности.