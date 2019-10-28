Суд арестовал солдата-срочника, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье

Читинский гарнизонный военный суд санкционировал арест солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамсутдинова на тот срок, о котором просило следствие», — передает ТАСС.

Шамсутдинова заключили под стражу до 27 декабря, ему предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц.

По данным агентства, парню назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Она должна установить причины трагедии и выявить психическое состояние солдата на момент происшествия.

Напомним, о массовом убийстве солдатом-срочником стало известно в пятницу. Инцидент произошел при смене караула: фактически, он расстрелял большую часть группы трехминутной готовности. Погибли два офицера, два контрактника и четыре срочника. Стрелка задержали и обезоружили. В Минобороны причиной трагедии назвали «нервный срыв на фоне личных проблем». В то же время ряд СМИ сообщают о якобы имевших место в части неуставных отношениях. Стрелок родом из Тюменской области.

