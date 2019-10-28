Международный аэропорт «Казань» перешел на зимнее расписание и открывает новые рейсы

Международный аэропорт «Казань» с 27 октября перешел на зимнее расписание, которое включает в себя новые внутренние и международные направления.

Так, важной новинкой станет запуск с 30 октября регулярных рейсов в Будапешт. Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям на самолетах Airbus A320.

Также с 1 ноября будет запущен первый в истории гражданской авиации Татарстана прямой беспересадочный трансатлантический рейс: Казань — Ла-Романа (Доминикана). Лайнер Boeing-777−300 будет летать раз в 14 дней.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает зимний сезон новыми рейсами в китайский Харбин с промежуточной посадкой в Екатеринбурге, там пассажиры будут проходить таможенные и пограничные процедуры. Вылеты выполняются по воскресеньям. Также в зимний сезон была подготовлена обширная полетная программа рейсов в Анталью.

Увеличится число рейсов и в Стамбул. Помимо пяти регулярных рейсов в неделю от Turkish Airlines, на период с ноября по март запланированы чартерные туристические рейсы авиакомпании Red Wings.

Также в расписании широко представлены традиционно зимние туристические направления: Санья (Китай), Утапао (Паттайя), Пхукет, Камрань и Гоа.



Кроме того, авиакомпания «Якутия» открыла новый рейс на полюс холода Северного полушария — в город Якутск. Вылеты по воскресеньям с промежуточной посадкой в Екатеринбурге. Также впервые будут выполняться рейсы в Геленджик, с 29 октября можно будет слетать в Череповец.

«Победа» этой зимой выполняет рейсы в Сочи, Москву и Санкт-Петербург. В среднем в зимнем сезоне из Казани в Москву выполняется порядка 18 рейсов в день. В Симферополь будут летать рейсы «Уральских авиалиний». Авиакомпании «Россия» и «Азимут» продолжат выполнение полетов в Сочи и Краснодар соответственно.

Зимнее расписание полетов действует до 28 марта 2020 года, сообщили в пресс-службе аэропорта.

