Молодежный центр «Ак Барс» признали банкротом

Фото: Фото предоставлено пресс-службой "АК БАРС Банка"

Арбитражный суд Татарстана признал АНО «Молодежный культурно-спортивный центр «Ак Барс» банкротом.

В отношении него открыто конкурсное производство сроком на три месяца. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев с сегодняшнего дня, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве. По истечению срока реестр кредиторов закроется.



Напомним, что в июле Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении АНО «Молодежный культурно-спортивный центр «Ак Барс». Но сам МЦ прекратил работу, как оказалось, за несколько месяцев до этого события — часть здания, где базировалось учреждение, уже не эксплуатируется. Подробнее о причинах закрытия центра и его дальнейшей судьбе — в материале «Реального времени».