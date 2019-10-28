Кремль отверг данные о массовом закрытии бизнеса в Татарстане и других регионах

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о массовом закрытии компаний противоречат информации других ведомств, которые есть в распоряжении у Кремля.

Так он прокомментировал информацию «Известий», которые недавно со ссылкой на МЭР сообщили о закрытии почти 668 тыс. юридических лиц с августа 2018 по август 2019 года. Больше всего компаний закрылось в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской области и Краснодарском крае.

По словам Пескова, Корпорация малого и среднего бизнеса и Федеральная налоговая служба предоставили другую информацию, которая свидетельствует, что ситуация в малом и среднем бизнесе не так плоха.

«Естественно, не без проблем, но тем не менее там все-таки констатируется рост», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее министр экономики РТ сообщил, что на развитие предпринимательства в Татарстане в 2019 году было направлено почти 2 млрд рублей.