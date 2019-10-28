РФС подал заявку на проведение Суперкубка УЕФА в Казани

Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году в Казани.

Если столица Татарстана победит, то матч пройдет на стадионе «Казань Арена», сообщает пресс-служба РФС.

«Казань — гостеприимный и современный город, готовый организовать большое футбольное событие на высочайшем уровне благодаря многолетним спортивным традициям и любви жителей города к футболу и спорту, а также развитой инфраструктуре», — сказал президент РФС Александр Дюков.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Казань успела подать необходимые документы для участия в конкурсе на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года.