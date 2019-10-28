В Сети появилась петиция с требованием отпустить солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев

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В Сети появилась петиция с требованием освободить солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае.

Автор заявления считает, что парня нужно оправдать и отправить на реабилитацию. В качестве доводов приводятся положительные характеристики Шамсутдинова от его бывшей девушки и наставника кадетского класса.

На момент публикации заметки петицию подписали более 5 тыс. человек.

Напомним, о массовом убийстве солдатом-срочником стало известно в пятницу. Инцидент произошел при смене караула: фактически, он расстрелял большую часть группы трехминутной готовности. Погибли два офицера, два контрактника и четыре срочника. Стрелка задержали и обезоружили. В Минобороны заявили, что причиной стал нервный срыв на фоне личных проблем. Однако в СМИ также распространена версия о дедовщине.



Стрелок родом из Тюменской области. Позже стало известно, что в армию он призвался из Татарстана. Сегодня Шамсутдинова арестовали.