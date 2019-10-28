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В Сети появилась петиция с требованием отпустить солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев

15:24, 28.10.2019 7
В Сети появилась петиция с требованием отпустить солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев
Фото: скриншот

В Сети появилась петиция с требованием освободить солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае.

Автор заявления считает, что парня нужно оправдать и отправить на реабилитацию. В качестве доводов приводятся положительные характеристики Шамсутдинова от его бывшей девушки и наставника кадетского класса.

На момент публикации заметки петицию подписали более 5 тыс. человек.

Напомним, о массовом убийстве солдатом-срочником стало известно в пятницу. Инцидент произошел при смене караула: фактически, он расстрелял большую часть группы трехминутной готовности. Погибли два офицера, два контрактника и четыре срочника. Стрелка задержали и обезоружили. В Минобороны заявили, что причиной стал нервный срыв на фоне личных проблем. Однако в СМИ также распространена версия о дедовщине.

Стрелок родом из Тюменской области. Позже стало известно, что в армию он призвался из Татарстана. Сегодня Шамсутдинова арестовали.

Происшествия Татарстан
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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 28 окт
    Подписали. Надо отпустить парня, а командование части сажать всех и лишить звание.
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  • Анонимно 28 окт
    За освобождение из под стражи и реабилитацию я буду 5 001 чел., считайте так!
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  • Анонимно 28 окт
    Конечно, тероризировали там и других призывников, они об этом сейчас пишут.
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  • Анонимно 29 окт
    Парень настоящий джигит! Пошел против системы, надеюсь там весь офицерский состав пересажают. Остальных он уже сам наказал!
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  • Анонимно 29 окт
    Ну что деды, дембельнулись? вся армия должна задуматся!!! это звоночек!!! По лицу видно что малый хороший. если что я сам служил.
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  • Анонимно 30 окт
    В психушку или срок большой
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  • Анонимно 30 окт
    насмешили .
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