Итоги дня: возобновление «дачной амнистии», отмена части санкций против Турции, пикет дольщиков в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 июля.

Сегодня Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о возобновлении «дачной амнистии» и расширении ее действия.



Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене части специальных экономических мер, введенных в отношении Турции. Меры были приняты после обострения отношений Москвы и Анкары в 2015 году.



В Казани у здания кабмина РТ прошел пикет обманутых дольщиков, в нем участвовали около 50 человек. С дольщиками общались исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков (ФПД) Иван Новиков и заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Минтранс РТ захотел привести «Платон» на муниципальные дороги. Подробнее — в материале «Реального времени» с полугодового совещания глав межрегиональных управлений Госавтодорнадзора.

Прокуратура Татарстана в некоторых школах выявила факты нарушения прав детей, которые поступают в 1-й и 10-й классы республиканских школ.

Набережные Челны накрыл смог. Также о смоге сообщается в некоторых городах и районах Башкирии.

Следователи задержали главного судебного пристава Пермского края.

В России для гироскутеров и электросамокатов введут правила использования.

Сегодня скончался президент Туниса Бежи Каид ас-Себси. Ему было 92 года.