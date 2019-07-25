Скончался президент Туниса

Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси умер. Ему было 92 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы государства.

Напомним, сегодня утром появилась информация о том, что президент Туниса Бежи Каид ас-Себси из-за ухудшения здоровья был срочно доставлен в военный госпиталь.

Ас-Себси занимал пост президента Туниса 5 лет — с 2014 года. Ранее его уже госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, в больнице президент пробыл несколько дней.

