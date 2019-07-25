Путин подписал указ об отмене части санкций против Турции

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене части специальных экономических мер, введенных в отношении Турции. Меры были приняты после обострения отношений Москвы и Анкары в 2015 году.

Также Владимир Путин частично возобновил действие соглашения между Россией и Турцией об условии взаимных поездок. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Санкции против Турции ввели после того, как в ноябре 2015 года турецкие военные сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

Напомним, ранее МИД Турции предупредил США об ответных мерах на санкции из-за российских С-400.

