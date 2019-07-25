Госдума приняла закон о возобновлении «дачной амнистии»

Сегодня Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о возобновлении «дачной амнистии» и расширении ее действия.

Таким образом, «дачная амнистия» восстанавливается до 1 марта 2021 года. Напомним, что предыдущая завершилась 1 марта 2019 года. До марта 2021 года оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться по-прежнему в упрощенном порядке. При наличии права на земельный участок потребуется только технический план. Кроме того, норма о возможности установления регионами предельных максимальных цен кадастровых работ становится бессрочной. Об этом сообщается на официальном портале комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Напомним, что правительство вносило в Госдуму РФ собственный вариант законопроекта о продлении «дачной амнистии». В нем срок действия схемы был указан до 2020 года.

