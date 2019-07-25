Прокуратура Татарстана выявила нарушения в школах республики при поступлении в 1-й и 10-й классы

Прокуратура Татарстана в некоторых школах выявила факты нарушения прав детей, которые поступают в 1-й и 10-й классы республиканских школ.

Например, приказом директора казанской гимназии №7 от 17 мая 2019 года в 1-й класс были зачислены 98 учеников, которые не проживают на закрепленной территории. По закону прием детей, которые не проживают на закрепленной территории, начинается с 1 июля на свободные места. Такие же нарушения выявлены в школе №174 Казани.

Что касается поступления в 10-й класс, то были выявлены следующие нарушения. В этом году лицей №35 Казани окончили 126 девятиклассников. При этом на предстоящий учебный год было решено сформировать только два профильных десятых класса, куда после отбора приняли только 56 учеников. При этом 25 учащимся отказали в приеме из-за отсутствия свободных мест. Аналогичные факты выявлены в гимназии №19 Приволжского района. После вмешательства прокуратуры права учащихся восстановили. В лицее №35 появился еще один 10-й класс. В гимназии №19 уплотнили имеющийся, сообщает прокуратура Татарстана.

В Бугульме на сайтах некоторых школ не было информации о наличии свободных мест для приема в 1-й класс на 2019—2020 учебный год. Такие же нарушения выявлены в некоторых школах Буинского и Зеленодольского района.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Лилия Галимова на брифинге заявила, что каждый имеет право на получение полного образования с первого по 11-й класс.