Синоптики прокомментировали информацию о смоге на территории Башкирии

В Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прокомментировали сообщения о смоге, наблюдающемся в некоторых районах и городах Башкирии.

«Зарегистрированные метеостанциями 25.07.19 г. атмосферные явления в виде туманов, дымок, дымной мглы связаны с установлением над территорией республики области повышенного давления. Слабые ветра до 5 м/с и нисходящие движения в погодообразующем слое атмосферы над территорией республики способствуют накоплению различных примесей в приземном слое атмосферы», — говорится на сайте ведомства.

В сообщении Башгидрометцентра также уточняется, что в пробах атмосферного воздуха превышений ПДК по продуктам горения (диоксиду и оксиду азота) не обнаружено.

По информации ГТРК «Башкортостан», причиной дымок могли послужить лесные пожары в Красноярском крае, дым от которых дошел до Урала и Поволжья.

Напомним, что в Башкирии с декабря 2018-го на особом контроле находится ситуация с загрязнением воздуха в Сибае. Там из-за тления руды в карьере в атмосферу выделяется диоксид серы.

