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В Казани дольщики оккупировали крыльцо кабмина Татарстана

15:30, 25.07.2019 4
В Казани дольщики оккупировали крыльцо кабмина Татарстана
Фото: realnoevremya.ru/ Гуландам Фатхуллина

На данный момент у здания кабмина РТ проходит пикет обманутых дольщиков, передает с места корреспондент «Реального времени».

На него пришли порядка 50 человек. Присоединились дольщики ЖК «МЧС», ЖК «Молодежный», ЖК «Мелодия». Пока к дольщикам никто не вышел. Приехал автомобиль полиции. Сотрудник МВД РТ попросил собравшихся убрать плакаты.

Напомним, ранее сообщалось, что дольщики «ФОНа» разбили палаточный лагерь у долгостроя на Губкина.

НедвижимостьПроисшествия Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15:50
    МВД прокуратуре надо всех этих дольщиков перекупщиков проверять. они покупают дома которые только на бумаге . патом если дома не пастроили то бегут в кабмин правительство пишут даже в Москву. у них по несколько квартир. этих дольщиков перкупщипов надо штрафовать по полной. пусть просят у тех кому отдали свои деньги. почему дольщикам должны помагат из наших налогов. сами же виноваты.
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    Анонимно 16:14
    Да Вы посмотрите на них, они похожи на перекупщиков и спекулянтов квартирами?
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    Анонимно 16:20
    Фуууу....
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  • Анонимно 16:13
    Люди отчаялись. Поэтому такие акции проводятся.
    2 дом ЖК МЧС с февраля ждёт решение своего вопроса.
    1 дом ЖК МЧС не достроили до конца. Подземные парковки так и стоят, хотя за них заплачено.
    По многим домам нет конкретного решения.
    Вот и результат. Митинги, пикеты, палаточные городки, голодовки.
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