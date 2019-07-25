В Казани дольщики оккупировали крыльцо кабмина Татарстана

На данный момент у здания кабмина РТ проходит пикет обманутых дольщиков, передает с места корреспондент «Реального времени».

На него пришли порядка 50 человек. Присоединились дольщики ЖК «МЧС», ЖК «Молодежный», ЖК «Мелодия». Пока к дольщикам никто не вышел. Приехал автомобиль полиции. Сотрудник МВД РТ попросил собравшихся убрать плакаты.

Напомним, ранее сообщалось, что дольщики «ФОНа» разбили палаточный лагерь у долгостроя на Губкина.

