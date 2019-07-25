В Казани дольщики оккупировали крыльцо кабмина Татарстана
На данный момент у здания кабмина РТ проходит пикет обманутых дольщиков, передает с места корреспондент «Реального времени».
На него пришли порядка 50 человек. Присоединились дольщики ЖК «МЧС», ЖК «Молодежный», ЖК «Мелодия». Пока к дольщикам никто не вышел. Приехал автомобиль полиции. Сотрудник МВД РТ попросил собравшихся убрать плакаты.
Напомним, ранее сообщалось, что дольщики «ФОНа» разбили палаточный лагерь у долгостроя на Губкина.
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2 дом ЖК МЧС с февраля ждёт решение своего вопроса.
1 дом ЖК МЧС не достроили до конца. Подземные парковки так и стоят, хотя за них заплачено.
По многим домам нет конкретного решения.
Вот и результат. Митинги, пикеты, палаточные городки, голодовки.