В Казани к дольщикам у кабмина республики вышли представители власти

К дольщикам, собравшимся у кабмина республики, подошли исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков (ФПД) Иван Новиков и заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев, передает корреспондент «Реального времени».

Гимаев рассказал, что федеральный центр готов выделить на решение проблемы обманутых дольщиков 16 млрд рублей. Но сколько из этой суммы получит Татарстан, пока неизвестно. Кроме того, для привлечения средств из ДОМ.РФ должно быть создано региональное представительство ДОМ.РФ. Но как признался Новиков, при изучении опыта других субъектов стало понятно, что ни в одном из регионов, претендующих на финансирование ДОМ.РФ, пока нет понимания, как создавать и организовать работу местных представительств.

Напомним, ранее появилась информация, что у здания кабмина РТ проходит пикет обманутых дольщиков.

