Матвиенко: «Для гироскутеров и электросамокатов введут правила»

В России для гироскутеров и электросамокатов введут правила использования.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Регулирование таких средств передвижения необходимо, и уже в повестке этот вопрос», — сообщила Матвиенко. Кроме того, правила использования введут и для других средств передвижения, которые недавно появились.

Матвиенко пояснила, что когда таких средств было немного, то они могли ездить без специальных правил. «Теперь это проблема, они уже в определенной мере представляют угрозу для граждан», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».

Напомним, ранее МВД РФ обнародовало данные о погибших в результате аварий с гироскутерами и электросамокатами.