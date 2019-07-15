Главное за выходные: ДТП с автобусом в Башкирии, встреча Орешкина и Минниханова, закрытие Международных детских игр в Уфе

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 15 июля.

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр экономического развития РФ Максим Орешкин посетили рыбное хозяйство по разведению осетровых в Лаишевском районе РТ. В ходе беседы президент Татарстана обсудил с главой Минэкономразвития вопросы межрегиональной транспортной инфраструктуры. Также Орешкин поймал рыбу на территории комплекса.

В Уфе состоялась церемония закрытия Международных детских игр 2019 года. Она завершилась салютом и концертом, в котором приняли участие диджей Леонид Руденко и Элвин Грей.

ЦИК Башкирии зарегистрировал кандидатов на пост главы республики от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

На территории Башкирии опрокинулся автобус King Long XMQ с туристами из Татарстана. По последним данным, погибли 6 человек, пострадавшими числится 21 человек, из них — 2 детей. Центральный аппарат СКР взял под контроль расследование инцидента. Причиной ДТП мог стать сильный ливень. Минниханов выразил соболезнования близким погибших в аварии.

Ракета-носитель «Протон-М», несущая на борту космическую обсерваторию «Спектр-РГ», успешно стартовала с космодрома Байконур. Запуск дважды откладывался. Изначально он был запланирован на 21 июня.

Первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной под названием «Надо поговорить» состоялся на телеканале «Россия 1». Ведущими стали Мария Ситтель и Андрей Малахов.