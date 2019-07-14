Минниханов и Орешкин посетили рыбную ферму в Лаишевском районе

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр экономического развития РФ Максим Орешкин посетили рыбное хозяйство по разведению осетровых в Лаишевском районе РТ. Ферма была открыта в октябре 2018 года.

Минниханов выложил фотографии с министром сегодня утром. Накануне президент Татарстана встречался с бизнесменом Сулейманом Керимовым, главой Дагестана Владимиром Васильевым и премьером республики Артемом Здуновым.

Напомним, что Орешкин отправился в автопробег на Lada X-Ray. Его маршрут пролегает из Москвы через Казань и Нижний Новгород в Тольятти. Кроме прочих задач министр рассчитывает определить, какой проект реализовать: реконструкцию М-7 или строительство платного автобана до Казани.