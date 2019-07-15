Минниханов выразил соболезнования близким погибших в ДТП с автобусом в Башкирии

Президент Татарстана Рустам Минниханов передал свои соболезнования родным и близким погибших в аварии с татарстанским автобусом в Башкирии.

«Дорожная трагедия унесла жизни людей. Есть пострадавшие, в их числе дети. Желаю им скорейшего выздоровления! Семьям и близким погибших выражаю свои глубочайшие соболезнования. Берегите своих близких», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Напомним, авария случилась в воскресенье, 14 июля. На территории Башкирии опрокинулся автобус King Long XMQ с туристами из Татарстана. Погибло шесть человек, девять пострадали. Центральный аппарат СКР взял под контроль расследование инцидента.



