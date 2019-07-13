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Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной

07:59, 13.07.2019
Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной
Фото: скриншот видео

Первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной под названием «Надо поговорить» состоялся на телеканале «Россия 1». Ведущими стали Мария Ситтель и Андрей Малахов.

В рамках передачи представители спорта, науки, культуры, а также обычные граждане двух стран обсудили, что их объединяет. Жители Украины выходили на связь по Skype.

Среди гостей программы — актеры Владимир Меньшов, Рустам Сагдуллаев, Валентина Талызина и другие. Часть разговора была посвящена песням, фильмам, литературным произведениям.

В конце ведущие выразили надежду, что в следующий раз им удастся провести телемост между Россией и Украиной вместе с коллегами уже из студии в Киеве.

Напомним, ранее генпрокуратура Украины расценила телемост NewsOne с «Россией 1» как покушение на госизмену.

Общество
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