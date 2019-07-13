Ракета «Протон-М» стартовала с Байконура с третьей попытки
Сегодня ракета-носитель «Протон-М», несущая на борту космическую обсерваторию «Спектр-РГ», успешно стартовала с космодрома Байконур.
Запуск дважды откладывался. Изначально он был запланирован на 21 июня. Однако проверка показала проблемы в химических источниках тока старт был перенесен на 12 июля.
Однако в пятницу было решено перенести пуск еще на день. Роскосмос назначил дополнительные испытания.Общество
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