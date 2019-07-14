Президент Татарстана обсудил с Орешкиным вопросы транспортной инфраструктуры

В казанском Кремле сообщили о встрече президента Татарстана с российским министром экономики:

— Пользуясь тем, что Максим Орешкин проезжал Казань в рамках маршрута «Москва- Тольятти» Рустам Нургалиевич продемонстрировал федеральному министру проект «Биосфера-Фиш», который реализуется в Татарстане по программе льготного финансирования Министерства экономического развития РФ. Проект министра впечатлил. Кроме того, учитывая, что сегодня день рыбака у него была возможность порыбачить, министр поймал рыбу.

В ходе беседы Президент Республики Татарстан обсудил с главой Минэкономразвития вопросы межрегиональной транспортной инфраструктуры. В частности речь зашла о необходимости увеличения пропускной способности ж/д и автотранспорта, очевидно,что при такой загруженности встает вопрос необходимости развести пассажирский и грузовой поток, — рассказала «Реальному времени» официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.