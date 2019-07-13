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В Уфе закрылись Международные детские игры — 2019

22:05, 13.07.2019
В Уфе закрылись Международные детские игры — 2019
Фото: instagram.com/khabirovradii

В Уфе прошла церемония закрытия Международных детских игр 2019 года. Она завершилась салютом и концертом, в котором приняли участие диджей Леонид Руденко и Элвин Грей.

Началось мероприятие с шествия спортивных делегаций от площади Салавата Юлаева до нижней площадки парка «Ватан».

На церемонии присутствовал и врио главы Башкирии Радий Хабиров. Снимки с мероприятия он выложил в Instagram.

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#дома

Публикация от Радий Хабиров (@khabirovradii)

Общество Башкортостан
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