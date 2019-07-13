В Уфе закрылись Международные детские игры — 2019

В Уфе прошла церемония закрытия Международных детских игр 2019 года. Она завершилась салютом и концертом, в котором приняли участие диджей Леонид Руденко и Элвин Грей.

Началось мероприятие с шествия спортивных делегаций от площади Салавата Юлаева до нижней площадки парка «Ватан».

На церемонии присутствовал и врио главы Башкирии Радий Хабиров. Снимки с мероприятия он выложил в Instagram.