Главное за выходные: визит Путина в Казань, новые правила получения детских пособий, причина смерти Доренко

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших праздничных выходных на утро понедельника, 13 мая.

В России начали действовать новые правила получения детских пособий. Теперь заявление на оформление пособия на первого и на второго ребенка можно подать в любом городе, а не только в том, где родители постоянно зарегистрированы. Кроме того, для их получения не нужна в том числе и временная регистрация.

Россияне смогут обратиться в ГИБДД за получением разрешения на тюнинг автомобиля через интернет. Соответствующий документ МВД разместило на портале проектов нормативных правовых актов для обсуждения. При этом для получения разрешения на тюнинг также не придется ехать в ГИБДД. Оно может быть выдано в электронном виде.

В Москве погиб главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Инцидент произошел 9 мая. Причиной смерти журналиста стала гемотампонада — нарушение функций сердца. Радиостанция «Говорит Москва» сделала заявление по поводу причины смерти Доренко. Прощание с журналистом не состоялось 12 мая из-за запрета полиции выдавать тело Доренко.

Около 500 городов в 115 странах мира провели акцию «Бессмертный полк», приуроченную ко Дню Победы. В Казани в мероприятии приняли участие около 170 тысяч человек. Всего 10 млн жителей России вышли на акцию «Бессмертный полк».

В день 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске был торжественно открыт памятник Иосифу Сталину. Бюст советского вождя украшен подписью «генералиссимус Советского Союза Сталин». За памятником специально установлена стена из желтого кирпича, а также постамент с бронзовым орденом Победы.

В России на данный момент осталось меньше 75,4 тыс. участников Великой Отечественной войны. Лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», насчитывается 96,3 тысячи человек, бывших несовершеннолетних узников фашизма — 103,7 тысячи человек, тружеников тыла — 762,6 тысячи человек, бывших совершеннолетних узников фашизма — 144 человека, вдов инвалидов и участников войны — свыше 240 тысяч человек

Президент России Владимир Путин проведет серию совещаний на военную тематику в регионах. Первое совещание пройдет в Казани в понедельник, 13 мая. Предварительно, будут обсуждаться вопросы оборонно-промышленного комплекса.